في ظل أزمة الطاقة عالميا.. المغرب يزيدُ اعتماده على المصادر النظيفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 12:26 مساءً

بينما يمر العالم اليوم بأزمة طاقة بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية، نتيجة الحرب الروسية على اوكرانيا منذ أكثر من أسبوعين، وفيما تتبلور قدرة مصادر الطاقة لا سيما الغاز في المجال الجيوسياسي، بدأت دول العالم تبحث عن المصادر البديلة لحماية أمنها الطاقوي. فالدول الأوروبية تلّمست خطر الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، في الأشهر الماضية، ودقت ناقوس الخطر للبحث عن مصادر جديدة للطاقة.

في هذا الاطار، تعمل المملكة المغربية منذ سنوات على استراتيجية جديدة، تركّز على الطاقة النظيفة ما يحقق خطط التنمية المستدامة. وقد أفادت الأرقام والإحصائيات الرسمية، أن الممكلة تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها على مستوى اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء.

ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، فإن مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل ملحوظ. وبلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5%، أي بمعدل زيادة 20 بالمائة.

أمَا مصادر الطاقة الريحية، فقد وفرت للمملكة 12.4 بالمائة، من حاجياتها الكهربائية، بارتفاع بنسبة 11 بالمائة.

على خط مواز، سجل المغرب تراجعًا في اعتماده على مصادر الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء الى نسبة 8.5 بالمائة.

كذلك يعمل في الوقت الحالي، على تلبية احتياجاته الأساسية من الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد مصادر الإنتاج الحرارية التي يتم استغلالها لتأمين المنظومة الطاقية.

هذه المحطات، تساهم بنسبة 68.5% في الإنتاج الوطني، وتمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي وذلك في انتظار بدء تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز.

زيادة الطلب

وقد شهد الطلب على الكهرباء خلال عام 2021 ارتفاعا بنسبة 5.6% مقارنة مع سنة 2020، إذ تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.

ويدل هذا الارتفاع على الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده المغرب،اذ سجل أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية.

في حين بلغت الذروة اليومية 6710 ميغاواط مقابل 6440 ميغاواط سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب 4.2% (270+ ميجاواط)، حيث تمت تلبية هذا الطلب المهم على الطاقة الكهربائية في أفضل ظروف السلامة، يضيف المكتب.