فيديو .. أوكران يفكّكون قنبلة روسية عن طريق المياه

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 10:41 صباحًا

تتوالى الصور ومقاطع الفيديو الآتية من أوكرانيا، والتي تظهر أحداثا مروّعة من ميدان القتال وسط استمرار النزاع العسكري للأسبوع الثالث.

في السياق، انتشر مقطع مصور وصف بأنه “يحبس الأنفاس”، يظهر أوكرانيين اثنين يستخدمان زجاجة ماء وأيديهما العاريتين لنزع فتيل قنبلة روسية حية، ألقتها إحدى الطائرات الحربية، وفقا لما ذكر موقع صحيفة “إنبدبندنت”.

وقام أحد خبراء تفكيك القنابل والألغام بتقطير الماء على رأس الصاروخ الحربي، في حين أزال الآخر المفجر بدقة، في مقطع فيديو مذهل أصدرته خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

ويؤدي سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي بمنع التصريف الكهرباء الساكنة، لحين تم فك الجزء العلوي من القنبلة بعناية.وفق ما ورد عن الخبراء.

ونفذ الرجلان مهمتهما المقلقة، بينما كان يسمع صوت انفجارات في خلفية الفيديو الذي بلغت مدته 30 ثانية.

الى ذلك، وصف أندرسون كوبر من من شبكة “سي إي إن” الاخبارية اللقطات بأنها “لحظة من الهدوء الرائع تحت الضغط الشديد”.

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن هناك “مؤشرات قوية” على أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، موضحًا : “لقد رأينا جميعًا الصور المدمرة القادمة من أوكرانيا وشعرنا بالفزع من التكتيكات الوحشية لروسيا، إذ نرى نساء حوامل على نقالات، وقصف مبان سكنية، وقتل عائلات أثناء البحث عن الأمان من هذا العنف الرهيب”.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إننا نشهد أيضًا تقارير عن أنواع أخرى من الانتهاكات المحتملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.