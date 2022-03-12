شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. روسيا تقصف مسجدا لجأ إليه المدنيون في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وكالة فرنس برس عن الخارجية الأوكرانية، أن روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه ثمانون مدنيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية في سومي، بدء إجلاء السكان من المدينة وبلداتها عبر 6 ممرات إنسانية نحو بولتافا وسط أوكرانيا.

بينما أعلنت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية، أن 500 طن من الأدوية والمساعدات الطبية وصلت إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي.