قرقاش يؤكد أن بلاده تتبنى نهجا قائما على سيادة الدول وتغليب الدبلوماسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، أن بلاده تتبنى نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول وتغليب الدبلوماسية لخفض التصعيد.



وقال الدكتور أنور قرقاش إن العالم يمر بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطول مختلف الدول، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

وغرد قرقاش عبر حسابه على تويتر: "في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد ايماناً بالحلول السياسية لتجنب مزيد من عدم الاستقرار".

وأضاف: "في ظل الظروف الدولية الصعبة، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ".

ومضى في حديثه: "موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".

والثلاثاء الماضي، أكدت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وصلت إلى مستويات كارثية، داعية جميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت السفيرة لانا نسيبة على ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات في أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة لبناء الثقة بين أطراف الأزمة الأوكرانية.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ودخولها إلى المنحى العسكري في 24 فبراير/شباط الماضي، تدعو دولة الإمارات دوما إلى حلها عبر الطرق السلمية عبر بذل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعمل الجاد والمسؤولية المجتمعية الدولية لتفادي التداعيات الإنسانية للحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من أسبوع، وتجنيب المدنيين الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على موسكو.

وشددت دولة الإمارات، التي ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، مراراً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والسماح بإيصالها دون عوائق، مشيرة إلى أهمية وجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة.