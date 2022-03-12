الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات للأردن بـ1.6 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، بأن الكونغرس الأمريكي، أقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي 2022، تقدر بنحو 1.650 مليار دولار.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الشريدة قوله، في بيان صحافي للوزارة اليوم السبت، إن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي الملك عبد الله الثاني مع الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي خلال الفترة الماضية، في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة.

ولفت إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، معبراً عن شكره للحكومة الأمريكية والكونغرس على إقرار المساعدات الجديدة للمملكة، والتي تأتي لدعم برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام الحالي، وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، مثل الظروف التي فرضتها أزمة كورونا واللجوء السوري.

كما أكد الشريدة عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، مُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية وتوفير الدعم خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات الجائحة.