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البنتاجون: لا مؤشرات لاستخدام روسيا أسحلة كيماوية في أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات محددة على أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي - في تعليقات على تقارير غربية تفيد بأن روسيا قد تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا - إنه "ليس لدي أي مؤشر محدد للحديث عنه الآن، لكن هذا شيء نشعر بالقلق حياله".

وفي حديثه عن الأسلحة النووية، أشار كيربي - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية - إلى أن "روسيا لم تخلق أي تهديدات جديدة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر شيئًا يعطينا سببًا لتغيير موقفنا الرادع في هذا الوقت".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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