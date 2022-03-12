شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لا مؤشرات لاستخدام روسيا أسحلة كيماوية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات محددة على أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي - في تعليقات على تقارير غربية تفيد بأن روسيا قد تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا - إنه "ليس لدي أي مؤشر محدد للحديث عنه الآن، لكن هذا شيء نشعر بالقلق حياله".

وفي حديثه عن الأسلحة النووية، أشار كيربي - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية - إلى أن "روسيا لم تخلق أي تهديدات جديدة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر شيئًا يعطينا سببًا لتغيير موقفنا الرادع في هذا الوقت".