أوكرانيا تأمل فتح ممر إنساني من ماريوبول

11 مارس , 2022 كييف: قالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن بلادها تأمل في فتح "ممر إنساني" للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة اليوم الجمعة. وفشلت الجهود المبذولة لتوفير ممر آمن لسكان ماريوبول المحاصرين للمغادرة عدة مرات هذا الأسبوع.

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