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صحيفة 'سبورت' تكشف حقيقة اتفاق هالاند مع مانشستر سيتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-12 | 10:25

صحيفة

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كشف تقرير صحفي إسباني، السبت، حقيقة اتفاق النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع مانشستر سيتي.

وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي حسم صفقة هالاند مقابل 100 مليون إسترليني.

 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد المقربين من عائلة هالاند أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي بين النجم النرويجي ومانشستر سيتي.

 

وأشار إلى أن المهاجم النرويجي سيبقي الصحافة وعالم كرة القدم في حالة تشويق حتى إعلان القرار النهائي بشكل رسمي.

 

ويتنافس عمالقة أوروبا مثل وريال مدريد ومانشستر سيتي على التعاقد مع هالاند، خلال الصيف المقبل.

 

يذكر أن آلف إنج، والد هالاند، أمضى 3 سنوات بقميص مانشستر سيتي قبل اعتزاله كرة القدم.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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