انت الان تتابع خبر تفاصيل زيارة سفير اذربيجان لقلعة كركوك الاثرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل مفتش أثار وتراث كركوك رائد عكلة محمد العبيدي، السفير الاذربيجاني في العراق والوفد المرافق له في محافظة كركوك.
وقال العبيدي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الزيارة شملت قلعة كركوك الاثرية بكل تفاصيلها, بعد ان استمع السفير إلى شرح مفصل عن قلعة كركوك وعن مرقد النبي دانيال وعن الجوامع والبيوتات التراثية والكنائس والقبة الخضراء، وكذلك تم زيارة سوق قيصرية كركوك التراثية".
وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بالزيارة وعن المعلومات التاريخية عن مدينة كركوك.