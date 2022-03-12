تفاصيل زيارة سفير اذربيجان لقلعة كركوك الاثرية

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بغداد - ياسين صفوان - استقبل مفتش أثار وتراث كركوك رائد عكلة محمد العبيدي، السفير الاذربيجاني في العراق والوفد المرافق له في محافظة كركوك.

