التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، أكدت الزام الطلبة المؤهلين بمراجعة مدارسهم لغرض اكمال الوثائق المطلوبة بمدة اقصاها اسبوع من تأريخ اعلان النتائج".

وأضافت، "سيتم الغاء نتيجة غير المستوفين للشروط او الذين لم ترسل وثائقهم لمراكز الفحص، على أن يقوم مدير المدرسة المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة إلى قسم الامتحانات ولا تسلم بيد الطالب المؤهل".