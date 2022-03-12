الديمقراطي الكردستاني يعلق على تقارب القوى الشيعية ويرجح موعداً لحسم الرئاسات

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني كان سبّاقاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، ويرحب دائماً بأي خطوات ومبادرات لحلحلة الأزمات، بشرط أن يكون ما يطرح هدفه الأسمى خدمة الشعب العراقي بمكوناته كافة بعيداً عن المصالح الضيقة للأحزاب او الكتل السياسية".وبيّن، أن "حالة التقارب الموجودة خلال هذه الفترة بين القوى داخل البيت الشيعي، هي سيناريو متوقع، وفقاً لمعطيات المرحلة ونتيجة حتمية لحالة الجمود السياسي الحاصل طيلة الفترة السابقة".

وأضاف، أن "جميع المعطيات تشير إلى دخول القوى السياسية مرحلة حلحلة المشكلات، وهناك مؤشرات انفراجة سياسية ستكون نتيجتها حسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق آلية نسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الأهم، وهو بناء عملية سياسية ومرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها، يكون هدفها الأساس المصالح العليا للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "حسم مرشحي المنصبين، سيكون خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين، تمهيداً لاستكمال الكابينة الحكومية".