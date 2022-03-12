القبض على شقيق أبرز قيادات داعش في بغداد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على شقيق أبرز قيادات داعش الارهابية ضمن منطقة حي الفرات.

وقالت القيادة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وبالاشتراك مع مفرزة من (جهاز المخابرات العراقي، وجهاز الأمن الوطني، ومركز شرطة السيدية) ألقت القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب أثناء رصد تحركاته ضمن منطقة السيدية".

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس الفرقة ذاتها، اعتقلت متهماً وفق المادة 4 إرهاب، خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده وأثناء التحقيق الأولي تبين المتهم أنه أخ لأبرز قيادات داعش الإرهابية ضمن منطقة حي الفرات".

وأشارت القيادة، على أن "قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر نفذت واجب بحث وتفتيش ضبطت خلاله عبوة ناسفة عبارة عن ست قذائف عيار 57 ملم، مربوطة مع بعضها من مخلفات حربية لداعش، تم معالجتها وتفجيرها موقعياً في منطقة البوعوسج بجانب الكرخ".

ولفتت إلى أن "قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من هيئة التحقيقات الاتحادية ألقت القبض على متهم وفق المادة 28/مخدرات، وأثناء تفتيش الشقة التي يسكنها المتهم تم ضبط (كيلو ونصف) من مادة الكريستال المخدرة مع مسدس، في منطقة الكرادة وسط العاصمة".