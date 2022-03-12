انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/3/3 ولغاية 2022/3/11 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1368

- القبض مطلقي العيارات النارية 27

-احالة متهمين الى المحاكم 228

- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 277

- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 10

- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 283

- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 537

- مضاهات طبعات الاصابع 47

-عدد طالبي النجدة 1776

-حالات العنف الاسري 72

-فض مشاجرات 1355

-ضبط عجلات مطلوبة 91

-تبرع بالدم 12

-القبض على المتسولين 1352

-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 19

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 683

-طبع لوحات السيارات 15936

-اصدار اجازات السوق 14162

-اصدار سنوية السيارات 22568

-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 19

