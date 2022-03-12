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انت الان تتابع خبر تنويه هام من سلطة الطيران المدني بشأن السفر إلى تركيا - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، تنويها هاما بشأن السفر من العراق إلى تركيا.
وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، "السادة المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية الى اسطنبول، نعلمكم ان سلطة الطيران المدني التركي ابلغتنا بتوقف جميع الرحلات القادمة الى اسطنبول لهذا اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية".
وأشار إلى أن "الرحلات ستعود حسب الجداول حال تحسن الظروف الجوية".
وأشار إلى أن "الرحلات ستعود حسب الجداول حال تحسن الظروف الجوية".