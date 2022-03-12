تنويه هام من سلطة الطيران المدني بشأن السفر إلى تركيا - عاجل

وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، "السادة المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية الى اسطنبول، نعلمكم ان سلطة الطيران المدني التركي ابلغتنا بتوقف جميع الرحلات القادمة الى اسطنبول لهذا اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية".وأشار إلى أن "الرحلات ستعود حسب الجداول حال تحسن الظروف الجوية".