مصر تشهد موجة من الطقس البارد هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد طقس السبت في مصر مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم السبت في مصر، فقد جاءت كالآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 3.

وفي السياق، توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء باردة طوال الأسبوع الجاري على جميع أنحاء البلاد، بسبب تمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا يعمل على دفع كتلة هوائية باردة تؤدي إلى التأثير على دول شمال أفريقيا نتيجة القيم الضغطية العالية للمرتفع.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بالتغير السريع في درجات الحرارة تلك الفترة، وعدم تخفيف الملابس، خصوصًا في الصباح الباكر وفترات الليل.

وتتوقع الأرصاد أن تنشط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية طوال الأسبوع بما يزيد من الشعور ببرودة الطقس، ويؤدي لاضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية حتى الثلاثاء المقبل.