أناتولي أنطونوف يؤكد أن أمريكا تحاول شيطنة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها محاولة أخرى لـ "شيطنة" روسيا.



وقال أنطونوف: "مثل هذه المزاعم لا تساوي شيئا، فالمسؤول الأمريكي، كعادته، لم يكلف نفسه عناء تقديم أي دليل. هذه محاولة أخرى لتشويه صورة بلدنا"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أنطونوف: "بلادنا، على عكس الولايات المتحدة، تخلصت من جميع المخزونات المتاحة من عوامل الحرب الكيميائية في عام 2017. وقد قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوثيق هذه الحقيقة. ولا جدوى من المجادلة في هذه الحقيقة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الأول الخميس، إن من المحتمل أن روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك.