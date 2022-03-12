أوكرانيا تعلن إجلاء "آمن" لمليوني شخص من مناطق الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أنها وفرت الإجلاء الآمن لأكثر من مليوني شخص من الفارين من القتال خلال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 15يوما.



جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية التابعة للشركة على موقع تلجرام ، وفقا لما ذكرته وكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء اليوم السبت.

وقال البيان إنه من بين المليوني شخص، استقل 226 ألف شخص قطارا إلى خارج البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الأشخاص من كييف وخاركيف ، وهما المدينتان الأكثر عرضة للتهديد من جانب القوات الغازية، في اشارة الى القوات الروسية.

وأضاف البيان أن طريق السكك الحديدية الدولي الأكثر استخداما هو الطريق المؤدي إلى بولندا.

كانت بولندا قد أعلنت أول امس الخميس أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضيها بلغ 1.4 مليون منذ بدء الحرب في أوكرانيا.