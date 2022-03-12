شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى عاما.. اعرف التسهيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة، خلالالموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏

ويؤكد القانون على أن للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص ‏والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى ‏موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا ‏الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ‏اقتراح الجهاز.

وبموجب الترخيص المؤقت، يمكن تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل ‏الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما، كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها ‏فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة ‏لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد ‏موافقة وزير المالية، كما يتم وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى ‏للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد ‏وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل ‏التجارى.

ويتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن ‏الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه ‏المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، ‏كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها.



