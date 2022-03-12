بالأسماء.. نقابة الأطباء تنعى 6 شهداء جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة لأطباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 6 أطباء جدد.
وقالت النقابة، في بيان، اليوم السبت: تنعى النقابة العامة للأطباء شهداء الأطباء وهم:
1- الدكتور خالد زكريا سيد أحمد عبدربه، أخصائي طب الأطفال بكفرالشيخ.
2- عوض عبدالحافظ رجب، استشاري أمراض النساء والولادة ومدير مستشفى دمياط العام السابق.
3- صلاح الدين عبدالله والي عثمان، استشاري نفسية وعصبية بالإسكندرية.
4- عادل علي محمد ندا، طبيب نفسي.
5- مدحت محمد محمد الحسيني، استشاري التخدير.
6- عبدالعزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا.