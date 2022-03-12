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بالأسماء.. نقابة الأطباء تنعى 6 شهداء جدد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 6 أطباء جدد.

وقالت النقابة، في بيان، اليوم السبت: تنعى النقابة العامة للأطباء شهداء الأطباء وهم:

1- الدكتور خالد زكريا سيد أحمد عبدربه، أخصائي طب الأطفال بكفرالشيخ.

2- عوض عبدالحافظ رجب، استشاري أمراض النساء والولادة ومدير مستشفى دمياط العام السابق.

3- صلاح الدين عبدالله والي عثمان، استشاري نفسية وعصبية بالإسكندرية.

4- عادل علي محمد ندا، طبيب نفسي.

5- مدحت محمد محمد الحسيني، استشاري التخدير.

6- عبدالعزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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