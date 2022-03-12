"عبدالعاطي" ووزير الري الجنوب سوداني يفتتحان معرض "زهور الربيع" بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ماناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، حيث توجها لافتتاح "معرض زهور الربيع" والذي تقيمه وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية.

ويعد معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية من أقدم معارض الزهور في مصر، وتحرص وزارة الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام، ويعتمد المعرض على زهرة بذرة السناريا والتي تعد من البذور النادرة، وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية.

كما يشتمل المعرض على أنواع كثيرة من النباتات مثل الجارونيا وزهور القطف والأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها المتعددة، بالإضافة لشجرة المورينجا التي تم إضافتها حديثا وشتلات شجرة التين البنغالي التي تعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر الخيرية وشتلات النخيل البلدي.

جدير بالذكر أن جميع الشتلات والنباتات والأشجار الموجوده بالمعرض هي من إنتاج مشاتل وصوب الوزارة بالقناطر الخيرية المقامة على مساحة 20 فدان تنتج كافة الأشجار والنباتات التي تستخدم في أعمال تطوير الحدائق، كما تلبي طلبات الجمهور من منافذ البيع التابعه لها، ويتم إدارة وتشغيل هذه المشاتل والصوب ذاتيا بأيدي المهندسين والعاملين ومعدات وزارة الموارد المائية والري.

وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور عبدالعاطي بأن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة جوبا.

كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذي يقوم حاليا بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

ويجرى حالياً تنفيذ عملية إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابوري وكابو وأمادي والرجاف والرجاف غرب وموجري وجبل لادو بدولة جنوب السودان.

وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل ، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي.

كما شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه في أكتوبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تطهير المجاري المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.

وفي نهاية زيارته لمصر، ودع الدكتور عبدالعاطي، ماناو بيتر، بمطار القاهرة الدولي، متمنيا له العودة بسلامة إلى أرض الوطن.