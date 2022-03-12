اليوم / بايدن يعلن عن إجراءات جديدة ضد روسيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن عن إجراءات جديدة ضد روسيا ردا على العملية في أوكرانيا.

وأصدر البيت الأبيض بيانا رسميا جاء فيه: "سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة عن إجراءات جديدة لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، حظر استيراد النفط والغاز الروسيين، "للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فيفري الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

سبوتنيك