مع تواصل العمليات العسكرية الروسية.. صفارات الإنذار تدوي في معظم أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، دوت صافرات ‏الإنذار في معظم مناطق البلاد صباح اليوم.‏

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية ‏سُمعت في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم ‏السبت لحث الناس على الاحتماء.‏

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع صفارات الإنذار ‏في العاصمة كييف، ومدينة لفيف الغربية، وخاركيف، وتشيركاسي، ‏وكذلك في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.‏

وأعادت القوات الروسية على ما يبدو تنظيم صفوفها يوم الجمعة لشن ‏هجوم محتمل على كييف حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية قيام تلك ‏القوات بإطلاق نيران المدفعية أثناء تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية.‏

وركز الجيش الروسي هجماته على كييف وشرق أوكرانيا حيث وسع ‏هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة.‏

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن العاصمة الأوكرانية إلى جانب ‏ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنـتشوغ ونيكوبول ‏وزابوريجيا هي المناطق الرئيسية التي ما زالت جهود القوات الروسية ‏تتركز فيها.‏

وأضاف أن “الجيش الروسي غير قادر على تحقيق نجاح ويواصل ‏هجماته بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي ‏الأوكرانية هي دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك”.‏