بعد توقف دام أسبوعين.. ‏”قافلة الموت” تتحرك نحو كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

بعد توقف دام أسبوعين رصدت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تحرك القافلة ‏الضخمة من القوات روسية شمالي العاصمة الأوكرانية كييف‎.‎ وتمتد القافلة الروسية على مسافة 64 كيلومتراً شمال العاصمة الأوكرانية، ‏ووصفتها وسائل إعلام غربية بـ”قافلة الموت”.‏

وتظهر الصور أن القافلة، التي كانت متوقفة شمال كييف لمدة أسبوعين نتيجة ‏مشكلات في الوقود والنواحي اللوجستية وتعرضها لهجمات، بدأت في التحرك ‏صوب العاصمة الأوكرانية‎.‎

وترصد الصور أن قاذفات الصواريخ في القافلة اتخذت مواقع هجومية، مما يظهر ‏أن هناك معركة طويلة ودموية للسيطرة على العاصمة دخلت مراحلها الأولى، كما ‏رصدت الصور آليات عسكرية أخرى في القافلة توارت داخل مناطق مدنية ‏وغابات لتجنب الهجمات الأوكرانية‎.‎

وتهاجم القوات الروسية كييف من جهات الشمال والغرب والشرق، بحسب ما يقول ‏القادة الأوكرانيين‎.‎ وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي وصفت القافلة الروسية بـ”قافلة ‏الموت”، بأنه يمكن أن تخضع كييف لحصار روسي قريب، لتواجه مصير مدن ‏أخرى مثل ماريوبول وخاركيف وسومي، التي تعاني من انقطاع الماء والكهرباء ‏منذ أكثر من 11 يوما‎.‎

ورصدت صور فوتوغرافية عناصر قوات الدفاع الإقليمية (متطوعون للقتال)، وهم ‏يحفرون الأنفاق وينصبون المتاريس، إلى درجة أن كييف تحولت إلى “حصن”، ‏كما يقول رئيس البلدية فيتالي كيتشكو‎.‎

ويواجه الجيش الروسي حاليا مهمة طويلة، يعتقد أنها الأبرز في الحرب الحالية، ‏وهي الاستيلاء على العاصمة كييف وإطاحة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ‏وتنصيب حكومة موالية لموسكو‎.‎

وتكهنت المخابرات الغربية في السابق بأن القافلة ربما كانت تحاول تطويق كييف، ‏من أجل وضع المدينة تحت الحصار وقطع الإمدادات عنها‎.‎ وبحسب تقارير غربية، فإن القافلة الحربية الروسية انطلقت من بيلاروسيا، وشقت ‏طريقها جنوبها نحو كييف، لكن تقدمها تعثر نتيجة نقص في الوقود والغذاء‎.‎ وذكرت مسؤولون أميركيون أن القوات الأوكرانية استهدفت القافلة بصواريخ ‏مضادة للدبابات‎.‎

وذكر هؤلاء أن القوات الأوكرانية تستهدف القافلة بنيران أرضية، بما في ذلك ‏صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات‎.‎ وتسبب ضرب المركبات في مقدمة القافلة في حدوث تأخيرات عديدة في حركتها، ‏حيث ثبت أنه من الصعب تحرك القافلة في ظل وجود مركبات متحطمة تعترض ‏الطريق‎.‎

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الروس لم يتوقعوا على ما يبدو مثل ‏هذه الصعوبات أو قوة المقاومة الأوكرانية‎.‎ ويُعتقد أن القافلة تتكون من آليات عسكرية وناقلات وقود وشاحنات تحمل مواد ‏غذائية وذخيرة، مع أكثر من 15 ألف جندي‎.‎