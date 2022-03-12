الولايات المتحدة قلقة: روسيا تنتهك مبادئ السلامة النووية ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 7:56 صباحًا

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من ‏‏”استمرار القصف الروسي على منشآت نووية” في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم ‏يتم رصد أي مؤشرات على حدوث انبعاث إشعاعي حتى الآن‎.‎

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في تغريدة عبر “تويتر” إن “أجهزة ‏مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من ‏نقص البيانات من مراقبي الضمانات في تشرنوبيل أو زابوريجيا، أكبر محطة ‏للطاقة النووية في أوروبا”‏‎.‎

ويخضع الموقعان لسيطرة القوات الروسية لكن يتم تشغيلهما من قبل موظفين ‏أوكرانيين في ظروف تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تعرض سلامة ‏المنشأتين للخطر‎.‎

وقالت غرانهولم: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات ‏مبادئ السلامة النووية”. وأضافت: “نتابع الأنباء التي أفادت بوقوع أضرار بمنشأة ‏أبحاث في خاركيف. المخاطر المتعلقة بالسلامة على المدى القريب منخفضة، ولكن ‏يجب وقف إطلاق النار الروسي المستمر على المنشآت النووية”.‏

وبعد قتال وقصف على ما يبدو حول محطة زابوريجيا قبل أسبوع، اتهم الجيش ‏الروسي القوات الأوكرانية “بالاستفزاز”.‏ وقالت وزيرة الطاقة الأميركية إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الأنباء التي ‏أفادت بإعادة الكهرباء إلى تشرنوبيل‎.‎

وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الخميس إن متخصصين من روسيا البيضاء ‏أعادوا إمدادات الكهرباء إلى محطة تشرنوبيل للطاقة النووية‎.‎ وتشعر أوكرانيا وحلفاؤها بالقلق من الخطر الذي يمثله الغزو الروسي على ‏المنشآت النووية في جميع أنحاء البلاد ويشمل ذلك محطات الطاقة ومراكز ‏الأبحاث‎.‎

وقال مدير منشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا إن ‏المنشأة تعرضت لقذائف روسية خلال قتال في الآونة الأخيرة لكنه أوضح أن ‏الجزء الأساسي الذي يحتوي على الوقود النووي لا يزال سليما‎.‎