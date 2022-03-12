الرئيس الأوكراني يؤكد أت إجلاء 7144 شخصاً من أربع مدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من أربع مدن أوكرانية أمس الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.



واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة، وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى هناك اليوم السبت.

وقالت السلطات الأوكرانية إن عددا من المدن شهد مغادرة ما يقرب من 40 ألفا عبر ممرات إنسانية يوم الخميس كما فر 35 ألفا يوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي إن سكان تشيرنيف وإينرجودار وهوستوميل وكوزاروفيتشي تمكنوا من الفرار أمس الجمعة.

وقالت السلطات في وقت سابق إن الوضع في ماريوبول خطير، حيث شددت القوات الروسية الخناق حول المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود ووصل عدد القتلى جراء القصف والحصار المستمر منذ 12 يوما إلى ما يقرب من 1600.

ويعيش سكان ماريوبول بدون كهرباء أو مياه منذ أكثر من أسبوع. وتحتل المدينة أهمية استراتيجية وكان يقطنها أكثر من 400 ألف شخص قبل الحرب.

وقال زيلينسكي "القوات الروسية لم تسمح بدخول المساعدات إلى المدينة وتواصل تعذيب شعبنا... سنحاول مرة أخرى (السبت)... إرسال الطعام والمياه والدواء".