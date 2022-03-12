شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رئيس النواب خلال أسبوع.. المجلس لن يتوانى عن تطوير التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الماضيين، عدداً من التصريحات الهامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أبرزها، الدستور الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة.

وفيما يلى نستعرض هذه التصريحات

تعديل قانون تنظيم السجون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص.

وزارة الداخلية تبنت نهجاً معاصراً بهدف تطوير الخدمات الشرطية مما حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

المرأة المصرية محل تقدير ورعاية القيادة السياسية حيث تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وشغلت مواقع قيادية في كافة مفاصل الدولة المصرية، في المجالس النيابية والمناصب القضائية والتنفيذية.

الدستور الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة....." تحية للمرأة المصرية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب، فالمرأة دورها ليس فقط كفئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة".



