شكرا لقرائتكم خبر عن بيربوك تتوجه إلى مولدوفا مع تصاعد أزمة اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت ألمانيا ارسال وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك إلى مولدوفا اليوم السبت مع تصاعد أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وقبيل مغادرتها، قالت بيربوك إنها تستهدف تقييم الموقف في مولدوفا وبحث السبل التي يمكن من خلالها أن تساعد ألمانيا الدولة الواقعة في شرق أوروبا، وجارة أوكرانيا. وستقوم بيربوك بزيارة دول البلقان أيضا خلال رحلتها. وفي مولدوفا، تعقد وزيرة الخارجية الألمانية محادثات مع الرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا، ثم تزور مركزا لبحث طلبات اللاجئين في وسط العاصمة تشيسيناو. وتزور بيربوك أيضا معبرا حدوديا مع أوكرانيا. يذكر أن مولدوفا واحدة من أفقر الدول في أوروبا. ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، وصل نحو 83 ألف لاجئ إلى مولدوفا حتى السادس من آذار/مارس الجاري وسط حالة من الفرار الجماعي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.