شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: نضع في الاعتبار جهود وساطة شرودر لإنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة إنه سيدرس الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها المستشار السابق جيرهارد شرودر، الذي سافر خلال الأسبوع الماضي إلى موسكو لمحاولة التوسط، بجهد من جانبه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس بعد قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في فرساي "سنكون يالتأكيد قادرين على وضع نتائج (الزيارة) في الاعتبار وندمجها في كل جهودنا".

وسافر شرودر، الذي يعتبر صديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا يوم الأربعاء، ووفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تحدث مع الرئيس الروسي يوم الخميس. وكانت صحيفتا بوليتكو الأمريكية و"بيلد" الألمانية أول من تناول نبأ الزيارة.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه ليس لديه معلومات عن شرودر.

وأكد شولتس "بالنسبة لنا، هناك مبدأ واضح للغاية، وهو أننا لن نتخذ قرارات للأوكرانيين".

وأضاف "يجب أن يعرفوا من وجهة نظرهم ما هو الأفضل لبلادهم وما هو الوضع الأكثر أهمية في هذا الموقف التهديدي".