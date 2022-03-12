قوات روسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة أوكرانية

وذكرت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، أن "صفارات الإنذار دوت بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف".

بدورها، قالت منظمة (أطباء بلا حدود) إن "مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية محاصرة منذ نحو 12 يوما وتتعرض لقصف روسي باستمرار".



وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلا".