انت الان تتابع خبر أستراليا: سنتعايش مع فيروس كورونا كأنه أنفلونزا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن بلاده تقترب من التعايش مع فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وكأنه أنفلونزا.
ونقلت رويترز عن موريسون قوله: إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.
وتأتي تصريحات موريسون بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، حيث قال إنهم ناقشوا الانتقال إلى المرحلة "D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.
وأوضح رئيس الحكومة الأسترالية: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".
وأضاف موريسون، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.
وتأتي تصريحات موريسون بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، حيث قال إنهم ناقشوا الانتقال إلى المرحلة "D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.
وأوضح رئيس الحكومة الأسترالية: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".
وأضاف موريسون، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.