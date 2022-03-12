أستراليا: سنتعايش مع فيروس كورونا كأنه أنفلونزا

ونقلت رويترز عن موريسون قوله: إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.

وتأتي تصريحات موريسون بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، حيث قال إنهم ناقشوا الانتقال إلى المرحلة "D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.



وأوضح رئيس الحكومة الأسترالية: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".

وأضاف موريسون، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.

