انت الان تتابع خبر رفع 4 مرابطات وفتح أكثر من 10 أزقة في جانب الكرخ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على ضوء الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد واستجابة لمناشدات المواطنين وبهدف التخفيف من شدة الزحام وخصوصاً في اوقات الذروة، باشر الجهد الهندسي في اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بفتح أحد عشر زقاقاً فرعياً في المحلة (٨١٧) ضمن منطقة "البياع" بالإضافة إلى تحويل سيطرة الحمزة لمرابطة وإلغاء أربعة مرابطات في المنطقة ذاتها".وأوضح البيان، أن "غلق هذه الازقة قد تم قبل اكثر من عشرة أعوام لدواعي أمنية وحفظ أرواح المواطنين المتبضعين في الاسواق المحلية وشارع عشرين".