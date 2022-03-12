انت الان تتابع خبر صافرات الانذار تدوي في كييف وترجيحات بهجوم روسي وشيك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دوّت صفارات الإنذار في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت جرّاء غارات جوية روسية.
وسُمعت أصوات صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومدينة لفيف، وخاركيف، وتشيركاسي، وسومي.
ووفقاً لـ"رويترز" فإن هناك هجوماً روسياً محتملاً على العاصمة كييف، بالتزامن مع قيام المدفعية الروسية بمواصلة تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية.
ووفقاً لـ"رويترز" فإن هناك هجوماً روسياً محتملاً على العاصمة كييف، بالتزامن مع قيام المدفعية الروسية بمواصلة تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية.