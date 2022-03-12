صافرات الانذار تدوي في كييف وترجيحات بهجوم روسي وشيك

وسُمعت أصوات صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومدينة لفيف، وخاركيف، وتشيركاسي، وسومي.

ووفقاً لـ"رويترز" فإن هناك هجوماً روسياً محتملاً على العاصمة كييف، بالتزامن مع قيام المدفعية الروسية بمواصلة تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية.

