آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت إصابات وفيات فيروس كورونا، السبت، أرقاما جديدة في عدد من الدول وخصوصا الصين والمكسيك ومصر.



وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 588 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 555 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 397 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1173 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 814 في اليوم السابق، فيما لا تصنف بكين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 113528إصابة مؤكدة، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وفي المكسيك، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 7413 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و599284.

كما سجلت المكسيك 244 وفاة إضافية بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة إلى 320851 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء الجمعة أنه تم تسجيل 854 حالة إصابة جديدة بكورونا ومتحوراته، فضلا عن 8 حالات وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة إلى 495373 حالة إصابة، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24277 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 424831 .

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا،

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.