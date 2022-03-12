تركمانستان تنتخب رئيسا جديدا من بين 9 مرشحين.. أبرزهم نجل محمدوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تنتخب تركمانستان السبت، رئيسا جديدا من بين 9 مرشحين على المنصب، من بينهم نجل الرئيس الحالي قربان قلي بردي محمدوف.



وسيمثل انتقال السلطة من قربان قلي بردي محمدوف إلى ابنه سردار البالغ من العمر 40 عاما الذي تبوأ مناصب عدة في السنوات الأخيرة، أول تغيير كبير في تركمانستان منذ أكثر من 15 عاما.

ويتنافس 9 مرشحين على المنصب، لكن ليس هناك أي شك في أن سردار بردي محمدوف سيفوز به.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 02,00 حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وتجرى الانتخابات في سياق دولي متوتر منذ العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وحجبت وسائل الإعلام التركمانية التي تسيطر عليها الحكومة، إلى حد كبير، أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتكتفي بالإشارة إلى وجود "وضع معقد" في أوكرانيا.

وكان الرئيس بردي محمدوف البالغ 64 عاما والذي يرأس البلاد منذ 15 عاما قال في فبراير إنه "اتخذ قرارا صعبا" بشأن دوره نظرا إلى سنّه، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى "قادة شباب".

بعد ذلك أصدر البرلمان "قرارا" بتنظيم عملية الاقتراع.

وتواجه تركمانستان الغنية بالغاز، أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد-19 مع أن السلطات لم تعترف بأي إصابة في البلاد، فارضة إجراءات إغلاق صارمة وجاعلة التلقيح إلزاميا.