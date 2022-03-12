خدمة الطوارئ الأوكرانية تكشف عن انفجارات في مدينة دنيبرو وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية، امس ، مقتل شخص على الأقل جراء 3 غارات جوية على مدينة دنيبرو وسط البلاد.



وكانت صافرات الإنذار قد سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق .

وكان البرلمان الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية هاجمت معهدا في مدينة خاركيف يحوي مفاعلا نوويا تجريبيا.

وقال البرلمان إن حريقا اندلع في منزل مجاور للمفاعل النووي التجريبي.

ومؤخرا، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية نفذت إنزالاً في خاركيف، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا بثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان حينها على تطبيق تليجرام، إنّ "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف، وهاجمت مستشفى محلياً، وهناك قتال يدور الآن بين الروس والأوكرانيين".

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة واستهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها نصحت أوكرانيا بالتخلص من "الجراثيم شديدة الخطورة" في مختبراتها.