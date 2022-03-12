وزير الدفاع الروسي: 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا السماح لهم بالوصول إلى دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من موسكو السماح لهم بالوصول إلى منطقة دونباس، بغية المشاركة في القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية.



ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فكرة مساعدة هؤلاء المتطوعين في الذهاب إلى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وبينما لم تحدد من الدول التي جاء منها المتطوعون، اتّهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، روسيا بتجنيد مقاتلين سوريين وأجانب آخرين، للقتال في أوكرانيا.

وأفاد مسؤولون في البنتاغون بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري "حملة تجنيد" لنقل بعض المقاتلين من سوريا للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت، الأحد، عن أربعة مسؤولين أن موسكو باشرت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.

وصرّح أحد هؤلاء المسؤولين للصحيفة بأنّ بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدّون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا.

في المقابل، بدأ توافد متطوعين أمريكيين ومن جنسيات أوروبية مختلفة، للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن سابقا عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وتحاول أوكرانيا استقطاب الأجانب الراغبين في القتال بجانبها، إذا كانوا من ذوي الخبرة، وقامت بإعفائهم من الحصول على التأشيرة، بهدف تسريع عملية انضمامهم.