روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة "الأنشطة البيولوجية العسكرية" لأمريكا في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة، امس لمناقشة ما يتردد بشأن قيام الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.



وغرد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "طالبت البعثة الروسية بعقد جلسة (لمجلس الأمن) اليوم، 11 آذار/مارس، لمناقشة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".

ولم يرد تأكيد على الفور بأنه سيتم عقد الجلسة الطارئة، غير أن دبلوماسيين قالوا إنها ستعقد الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك (1500 بتوقيت جرينتش).

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن هناك شبكة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا تعمل بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ادعاء لطالما لقي رفضا بوصفه غير دقيق.

وحذرت الولايات المتحدة من أنه يمكن استغلال "الدعاية" الكاذبة التي تنفذها موسكو بزعم أن أوكرانيا تقوم بتطوير أسلحة دمار شامل، ذريعة لكي تقوم روسيا نفسها باستخدام مثل هذه الأسلحة.

ووصف مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية مزاعم موسكو بأنها "عبثية، وتدعو للضحك وغير حقيقية".

وأوضح المسؤول أن لدى أمريكا ما يشير إلى أن روسيا تطلق هذه المزاعم من أجل خلق ذريعة لاستخدام أسلحة دمار شامل.