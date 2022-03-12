روسيا تؤكد أن أوكرانيا وافقت على ممرين فقط لإجلاء المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا وافقت فقط على ممرين من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها موسكو، ولم توافق على أي ممر باتجاه بلادنا.



وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه، إن كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن أي اتصالات إنسانية مع بلادنا ويتم إطلاق النار على المخالفين.

وحول سير العملية العسكرية في مدينة ماريوبول، قالت وزارة الدفاع، إن ماريوبول محاصرة بالكامل، والقوات الأوكرانية دمرت جميع الجسور والطرق المؤدية للمدينة.

وتابعت أن القوات الأوكرانية تستغل "فترة الصمت" لإعادة تجميع صفوفها والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة، مؤكدة أن القوات الروسية لا تعرض الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود للخطر.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير شباط بينهم 41 طفلا.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير إذ لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التي يدور فيها قتال عنيف.

وأضافت أن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية.