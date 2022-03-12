بايدن: واشنطن وحلفاؤها يعملان على تشديد العقوبات ضد روسيا للضغط على رئيسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا، موكدا أنها ستؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة".



وأكد بايدن، في تصريحات صحفية أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا".

وأضاف بايدن أن "واشنطن وحلفاءها تعملان على تشديد العقوبات ضد روسيا للضغط على رئيسها".

وفي سياق متصل، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن "مهمة الحلف هي الدفاع عن كل الدول الأعضاء وعدم خروج الصراع إلى خارج حدود أوكرانيا".

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يأخذ الدول الأوروبية كرهينة للنفط والغاز الروسي".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لدعم دفاع أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا".

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية: "أطلعت نظيري الأمريكي هاتفيا على الوضع في ساحة المعركة وجرائم روسيا ضد المدنيين".

وتابع: "نقاتل لمنع خطر الحرب من الوصول إلى أوروبا"، موضحا أن "القوات الروسية تواصل تعطيل عمليات إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة".

وفي سياق آخر، قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، أثناء زيارتها لرومانيا، الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية، مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث".

وأبدت هاريس دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مجددة التزام بلادها بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، خلال جولة تقوم بها في البلدان الواقعة في الجبهة الشرقية للحلف.

وقالت إن أي هجوم يستهدف المدنيين في أوكرانيا يعد جريمة حرب.