نيد برايس: روسيا ترسل "متطوعين" من سوريا للقتال في أوكرانيا مما يزيد حدة التصعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت واشنطن، الجمعة، روسيا بإرسال "متطوعين" من سوريا للقتال في أوكرانيا مما يزيد حدة التصعيد.



وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، إن "روسيا تستغل مجلس الأمن في نشر الأكاذيب".

وفي إطار هذا الاتهام، نفى مصدر فيما يسمى بلجان درعا المركزية التي تضم وجهاء من محافظة درعا، توجه مقاتلين من المحافظة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: "جرت اجتماعات بين وجهاء محافظة درعا وقيادات اللواء الثامن في محافظة درعا وتم الاتفاق على رفض توجه أي من أبناء محافظة درعا سواء من مقاتلي اللواء الثامن المدعوم من روسيا أو أي شخص من أبناء محافظة درعا".

وأكد المصدر أن قيادة اللواء الثامن " كان لها رأي مطابق لرأي لجان درعا المركزية بأنها لن تقبل إرسال مقاتلين من عناصرها إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية التي تعتبر من أهم القوى العالمية وليست بحاجة الى مقاتلين من أبناء محافظة درعا، ويطلق عليهم البعض مرتزقة".

يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام رسمية سورية منذ أيام أن "القوات الأمريكية الموجودة في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، بريف حمص الشرقي، نقلت مقاتلين من فصائل المعارضة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال اجتماع، اليوم، إنه "سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا".

فيما أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس"، الانفصالية في أوكرانيا.