شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى لدعم حقوق نزلاء السجون التعليمية وتمكينهم من أداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلا على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون في ضوء المشروع المقدم من الحكومة، وذلك دعما لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

وتقضي المادة 31 وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة. ووفقا للمادة القانونية، فأنه علي الجهات التعليمية المقيـد بـهـا النـزلاء عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهـة التعليميـة انتقـال النـزلاء لأداء الامتحانـات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك مالم تكن هناك خطـورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه. وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية لهذا القانون