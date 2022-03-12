شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور عبد السند يمامة بفوزه برئاسة حزب الوفد، بعد مشهد ديمقراطي يليق بـ"عراقة الوفد" ومسيرته السياسية.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته البرلمانية والسياسية والمهنية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات رئاسة حزب الوفد، قد أعلنت عن فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة. وجاءت النتيجة كالآتى : إجمالى عدد الحضور 3293 ناخبا ، الأصوات الصحيحة 3216 صوتا ، عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا ، حصل المستشار بهاء أبو شقة على 1548 صوتا ، والدكتور عبد السند يمامة 1668 صوتا.