شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يهنئ عبد السند يمامة بمناسبة فوزه برئاسة الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ، الدكتور عبد السند يمامة الذي أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في شفافية ونزاهة عن فوزه برئاسة حزب الوفد.

وتمنى أبو شقة ليمامة التوفيق والسداد وداعيا المولى سبحانه وتعالي أن يكون مستقبل حزب الوفد موصولا بماضي حزبنا المشرف، كاشفا عن دوره الوطني كمساند للدولة الوطنية المصرية ظهيرا لمشروعها الوطني داعما لمواقفها وثوابتها في المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تمنى أبو شقة لجموع الوفديين شيوخا وشبابا ومرأة دوام التوفيق والسداد وأن يكونوا جيلا بعد جيل، حاملين رسالة الوفد التي تعبر عن إدراك ووعي كامل لقضايا الوطن وتحدياته، ليكون الوفد كما كان قوة وسندا وظهيرا لوطننا العزيز وتحيا مصر وعاش الوفد ضمير الأمة.

وأكد أبو شقة احترامه لرأي الأغلبية والانصياع لإرادتها ترسيخا للثوابت التي توارثتها الأجيال الوفدية.