وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يزور سلوفاكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

يقوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة سلوفاكيا الأسبوع المقبل لتعزيز دعم واشنطن للجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وسط الحرب في أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن أوستن سيستغل أيضا زيارته لمناقشة إمكانية تعزيز العلاقات الأمريكية مع سلوفاكيا.

وقبل وصوله إلى سلوفاكيا، سيحضر أوستن اجتماعا لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل.

وقد استقبلت سلوفاكيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، نحو 200 ألف لاجئ أوكراني نزحوا بسبب الغزو الروسي لبلادهم، وفقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.