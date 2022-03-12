الرئيس الأمريكي: لن نخوض حربا عالمية ثالثة في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى أوكرانيا، وأنها لن "تخوض الحرب العالمية الثالثة هناك".

وشدد بايدن، في كلمة له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على دعم بلاده لأوكرانيا وأعضاء حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، حيث وعد بأن تدافع الولايات المتحدة عن "كل شبر" من أراضي "الناتو".

وقال الرئيس الأمريكي "أريد أن أكون واضحاً رغم ذلك، سوف نتأكد من أن أوكرانيا لديها الأسلحة كي تدافع عن نفسها من القوة الروسية الغازية"، مشيراً إلى أن واشنطن سترسل الأموال والمساعدات الغذائية؛ "لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

وأضاف أن "بلاده سترحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة إذا جاؤوا إلى هنا".

وأثنى بايدن على دعم أعضاء مجلس النواب الأمريكي لأوكرانيا، مشيراً إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم لحوالي ساعة.