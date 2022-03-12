"الخارجية الروسية" تصف تصريحات كييف حول تهديد محطة تشيرنوبل النووية بالمضللة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات كييف عن تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية بأنها مضللة.

وقالت زاخاروفا- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الجمعة- إن "هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة".

يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت، في وقت سابق، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد انفصلت عن شبكة الكهرباء وفقدت إمداداتها من الطاقة الخارجية بعد أسبوعين من سيطرة القوات الروسية على موقع المحطة.

في السياق، أكدت النيابة العامة الروسية، إنها تجري تحقيقا لمعرفة طبيعة نشاط عدة شركات أعلنت انسحابها من السوق الروسية تزامنا مع العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت النيابة أنه جرى "بتكليف من المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف، التحقيق من ضمان مصالح موظفي المؤسسات التي أعلنت إداراتها، عن تعليق نشاطها في روسيا، وسيقوم موظفو النيابة العامة بتعزيز رقابتهم على امتثال هذه الشركات لقواعد وبنود التشريعات الحالية في روسيا".

وأوضحت أن موظفي النيابة العامة فرضوا رقابة صارمة على امتثال هذه الشركات وغيرها لقوانين العمل، بما في ذلك تطبيق شروط عقود العمل، وإجراءات دفع الأجور وتحديد حجمها، والوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين، وكذلك الالتزامات تجاه روسيا الاتحادية.