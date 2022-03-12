أوكرانيا وروسيا - صور بالأقمار الصناعية تظهر استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية قرب كييف

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شركة أمريكية خاصةٌ إنَّ صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.



كما أضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني، وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل، من اللقطات التي ظهرت في الصور.



يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه موقع شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أن روسيا أعادت نشر قافلة عسكرية ضخمة على مقربة من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أظهرته صور التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لشركة أمريكية.





حيث كان آخر ظهور للقافلة الروسية في منطقة قريبة من مطار أنتونوف، شمال غربي كييف. ويؤشر تحركها على تجدد الزحف صوب العاصمة.



من جانبها قالت شركة "ماكسر تكنولوجيز" التي التقطت الصور، إن أجزاء من القافلة العسكرية الروسية كانت تتمركز في ضواحي كييف. فيما توغلت أجزاء أخرى من القافلة شمالاً، بينما اتخذت المدفعية وضع إطلاق النيران.



في حين وقعت تفجيرات بأنحاء أخرى من مدن أوكرانية، حسبما أفادت تقارير إعلامية. ومن ذلك استهداف مطار ومصنع محركات نفاثة في لوتسك شمال غربي البلاد.



يتزامن ذلك كله مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على خلفية دعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا.



حيث قالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن من بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة "عشرة أشخاص من مجلس إدارة مصرف (في.تي.بي)، و12 عضواً بمجلس الدوما، وأسرة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف". وأشارت إلى أن بعض العقوبات "مرتبطة ببرنامج التسليح الكوري الشمالي".



تأتي العقوبات الجديدة في إطار حزم عدة من العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد روسيا وعدد من المسؤولين فيها ورجال الأعمال الروس، رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.



كذلك وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قطع العلاقات التجارية مع روسيا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، من أجل الضغط على الاقتصاد الروسي "المنهار" بالأساس.



حيث أشار أيضاً إلى قرار واشنطن وحلفائها استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهّد لفرض رسوم جمركية عقابية رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.





(رويترز)



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