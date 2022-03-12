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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكيماوي والبيولوجي.. البنتاجون يضع الخطوط الحمراء لروسيا

السبت 12 مارس 2022

الخليج 365

حذرت واشنطن، الجمعة، روسيا من أنها ستواجه عواقب وخيمة حال استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس بايدن شدد على أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة حال استخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف أنه لا مؤشرات على تقدم القوات الروسية إلى وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

ولفت المتحدث باسم البنتاجون، إلى أن روسيا لديها تاريخ طويل في استعمال الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

وتابع: "نراقب عن كثب احتمالية خلق روسيا لهجوم وهمي في أوكرانيا يؤدي لتصعيد القتال".

وحول ما أكدته أوكرانيا بشأن استعداد بيلاروسيا لدخول الحرب، قال كيربي، إنه لا توجد مؤشرات على ذلك.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أن الرئيس الروسي بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا الآن إذا وافق على وقف القصف والانخراط في الدبلوماسية.

أوكرانيا تحذر من بيلاروسيا

وكان مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للدولة في أوكرانيا، قال إنه لا يمكنه استبعاد أن تبدأ بيلاورسيا الحرب ضد أوكرانيا، الجمعة، بعد اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ومن جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن طائرات روسية أطلقت النار على قرية في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من المجال الجوي الأوكراني في محاولة لجرها إلى الحرب.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، على الإنترنت إن هذا استفزاز والهدف هو إقحام القوات المسلحة لبيلاروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

استهداف المطارات

وفي سياق متصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الجمعة، إن تقديرات الولايات المتحدة تفيد بأن الضربات الروسية في غرب أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية تستهدف جعل المطارات غير صالحة للاستخدام من جانب القوات الأوكرانية.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، المدى الذي تسببت فيه الضربات في منع القوات الجوية الأوكرانية من استخدام المطارات.

رومانيا تطلب تجهيز قوات "الناتو"

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروماني، الجمعة، خلال زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى بوخارست، إنه من الضروري جعل المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الرئيس كلاوس يوهانيس قائلا: "خلال المحادثات، شددت على ضرورة جعل المجموعة القتالية لحلف الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن".