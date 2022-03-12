شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مصرع وإصابة 10 بحادث اقتحام سيارة لمطعم في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، حادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وفي التفاصيل، اقتحمت سيارة مطعما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأدخل ثمانية آخرون إلى المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية، أنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى محلي حيث توفيت امرأتان متأثرتين بجراحهما، مؤكدة أن المصابين الت 8 الآخرين تتراوح حالتهم بين مستقرة وخطيرة، حسب “روسيا” اليوم.

وأوضحت شرطة الولاية، أن الضحايا كانوا يجلسون في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق في مطعم بارثينون اليوناني الشهير، في العاصمة عندما انحرفت السيارة عن الطريق.

وأفادت أن رجلا مسنا كان يقود السيارة بمفرده عندما فقد السيطرة عليها، لافتة إلى أن السائق تلقى العلاج في مكان الحادث ويتعاون مع السلطات.