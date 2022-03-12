شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الدفاع البريطانية: تزايد عدد قتلى المدنيين بأوكرانيا بسبب القصف العشوائي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، تزايد عدد قتلى أوكرانيا المدنيين بسبب القصف العشوائي للمقاتلات الروسية.

وأعلنت الاستخبارات البريطانية، أن هجمات صاروخية روسية استهدفت مدينتين غرب أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن القوات الروسية استهدفت مدينتي لوتسك و إيفانو فرانكفيتش بأوكرانيا، وأن المضادات الجوية الأوكرانية تعمل على إبطاء هجمات المقاتلات الروسية.

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن غزو أوكرانيا تغيير جذري لم نشهده منذ ١١ سبتمبر وعلى الغرب حماية النظام الأمني.

فيما أكد المتحدث باسم البنتاجون، أن الرئيس بوتين كثف هجماته لأنه أصبح محبطا ولم يحرز التقدم الذي أراده بعد 16 يوما من الحرب.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات تستهدف شخصيات روسية ذات نفوذ مالي وأخرى في الكرملين وسياسيين ومسؤولين أمنيين.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا أصبحت من أسوأ الأماكن لممارسة التجارة والشركات الأجنبية تواجه خطر التأميم.